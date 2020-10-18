Fatih Terim'den Alanyaspor maçında Diagne planı!
Falcao'nun, milli takımdan uzun bir yolculukla Türkiye'ye dönecek olması, Alanya maçı öncesinde ibreyi Diagne'ye döndürdü. Fatih Terim'in, Senegalli oyuncuyla maça başlamayı ve rakip savunma yıprandıktan sonra Falcao'yu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi
Yarın ligin en formda ekiplerinden Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Sarı- Kırmızılılar'da forvette kimin oynayacağı merak konusu. Radamel Falcao'nun genel performansından istediği sonucu alamayan Fatih Terim'in, Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculukla Türkiye'ye gelecek Kolombiyalı oyuncuyla maça başlamaya sıcak bakmıyor.
Son karar maç saati
Başarılı hocanın, Akdeniz ekibi karşısında Diagne'ye 11'de şans vermeyi ve rakip savunmanın yıpranmasının ardından skora göre Falcao'yu sahaya sürmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Terim'in son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.