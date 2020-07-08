Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Açıkçası skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herkes de almıştır herhalde. Yediğimiz gollere bakıyorum. 43 ve 45... O dakikaya kadar herhangi bir gol pozisyonu vermedik. Gol pozisyonları da bulduk. 43'te sonra hiçbir şey yokken taçtan gol yedik. 1-1 yapacakken de 2-0 oldu. 'Futbolda her şey olur' diyoruz ama o topu sokacaksın. Dışarıdan biri gelse, desen ki 'Oyun 4-1' hayret eder. Galatasaray gibi bir takım taçtan gol yememeyi öğrenmeli... Son yediğimiz goller de uzatmalarda. Tabii ki bazı oyuncularımız çok yoruldu. Bu oyunun sonucu bu şekilde olmamalıydı ama yapacak bir şey yok.

"..Ama sayın Nihat Özdemir böyle açıklamayı tercih etti"

Sağ olsun! Federasyon yabancı kuralını yeni açıklamış. Herkes biliyordu! Bunun algısı yapılmıştı zaten 3-5 ay önce. TFF bir karar alırken orada eğitim ve gelişim departmanı var, onlara sormuşlardır herhalde! Ama sayın Nihat Özdemir böyle açıklamayı tercih etti.

"İyi ve kötü oyuncu diye ayırmak lazım"

Dünyanın hiçbir yerinde yasaklarla, pardon kısıtlamalarla hiçbir gelişim olmamıştır. Biz uyacağız tabii ki ama problemin nerede olduğunu bulmamız lazım. Oyuncuyu yerli ve yabancı diye ayıramazsınız. İyi ve kötü oyuncu diye ayırmak lazım.

"Geçen sene gelse bu kural Ozan'ı satamayacaktık"

Türkiye'de stoper yoktu, şimdi dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar. Geçen sene bu kural gelseydi biz Ozan'ı (Kabak) satamıyorduk. Bir de 3 milyon (euro) 3 seneden verecektik.

"Hükmen mağlubiyetlere hazır olun"

8 yabancı... Hazır olun hükmen mağlubiyetlere... Bunları gördük... 6+2, 4+5... Dünya şampiyonları olan ülkelere bakın, daha çok Avrupa ülkeleri... Hepsinde serbest...



