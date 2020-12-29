Dünkü antrenman öncesi eski takımı Adana Demir'i ziyaret eden Terim, teknik ekiple görüştü, kiralık öğrencisi Yunus Akgün ve eski oyuncuları Chedjou, Tarık Çamdal gibi isimlerle hasret giderdi. Bir süre Yunus'la da özel olarak görüşen Terim'in, "Aferin oğlum böyle devam et" diyerek motive ettiği bildirildi.