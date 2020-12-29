MENÜ

Fatih Terim'den Adana Demir'e destek

İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenman ve kamp sürecini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'a, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den tam destek.

29 Aralık 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Fatih Terim'den Adana Demir'e destek

Dünkü antrenman öncesi eski takımı Adana Demir'i ziyaret eden Terim, teknik ekiple görüştü, kiralık öğrencisi Yunus Akgün ve eski oyuncuları Chedjou, Tarık Çamdal gibi isimlerle hasret giderdi. Bir süre Yunus'la da özel olarak görüşen Terim'in, "Aferin oğlum böyle devam et" diyerek motive ettiği bildirildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...