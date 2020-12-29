Fatih Terim'den Adana Demir'e destek
İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenman ve kamp sürecini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'a, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den tam destek.
Dünkü antrenman öncesi eski takımı Adana Demir'i ziyaret eden Terim, teknik ekiple görüştü, kiralık öğrencisi Yunus Akgün ve eski oyuncuları Chedjou, Tarık Çamdal gibi isimlerle hasret giderdi. Bir süre Yunus'la da özel olarak görüşen Terim'in, "Aferin oğlum böyle devam et" diyerek motive ettiği bildirildi.