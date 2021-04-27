Galatasaray Teknik Direktörü olarak, 3 yıllık opsiyon sürecini de tamamlamak isteyen Fatih Terim, bir yandan şampiyonluk mücadelesine devam ederken, diğer taraftan geleceğin kadrosunu kurguluyor. Özellikle kadrodaki kiralık genç oyuncuların mutlaka takımda kalması yönünde rapor hazırlayan Terim, 29 Mayıs'taki kongrede başkan kim olursa olsun, bu futbolcuların bonservislerinin alınmasını talep ediyor.

Milli formayı da giyerse...

3. ligden transfer ettirdiği 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu hücumda müthiş bir silah haline getiren Fatih hoca, Onyekuru'yu da aynı bölgede çok beğenmesi ve istemesine rağmen, sol açığı Kerem'e teslim etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncuyla, yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme yapılması da seçenekler arasında. Kerem'in özellikle Türk Milli Takımı'na da yükselmesi halinde, Avrupa çapında ses getireceği düşünülüyor.

Şimdiden kollar sıvandı

Terim'in parlattığı bir diğer yetenek 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, son haftalarda müthiş bir yükseliş yaşıyor. İlk 11'de görev aldığı Göztepe ve Antalyaspor maçlarında mücadelesi, temposu, takım savunmasına desteği ve fırsatçılığıyla dikkat çeken Halil, Fatih hocanın bir diğer yeni hücum silahı olacak. Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da bulunan Halil'in, önümüzdeki sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyebilmesi için şimdiden çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor.

1 numaralı golcüsü olacak

Transfer olur olmaz Galatasaray formasıyla lige damgasını vuran, bir sürelik sessizliğin ardından tekrar sahneye çıkan Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılı kulübün son yıllarda yaptığı en iyi transferlerden biri olarak gösteriliyor. Fatih hoca, Mısırlı forvetin takımın 1 numaralı golcüsü olarak uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edeceği inancında. 23 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu 4 milyon Dolar ve 2021 yılı sonuna kadar bu paranın Zamalek'e yatırılması halinde bonservisi Sarı-Kırmızılılar'a geçecek.

Yine Fatih hoca devrede

Devre arasında tamamen Terim'in kişisel girişimleriyle Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, uyum sürecini atlattıktan sonra Galatasaray orta sahasının vazgeçilmezi haline geldi. 22 yaşındaki Portekizli, tekniği ve oyun görüşüyle fark yaratıyor. Fatih hoca, Gedson'un zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl daha Galatasaray'da kalması için çalışmaların hemen başlatılmasını istedi. Benfica'nın da bu transfere sıcak yaklaşması, Terim'i rahatlatan en kritik detay oldu.

Metin Karabaş