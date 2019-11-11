Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazanılan Gaziantep maçında sergilenen futboldan son derece memnun kalırken, karşılaşmada görev verdiği oyuncularına, “Formanızın hakkını verip mücadele ettiniz. Sizi tebrik ediyorum” dedi.

Terim, 6-0’lık Real Madrid yenilgisi sonrası kendisi ve futbolcularının üzerindeki baskıyı önemli ölçüde hafifleten Gaziantep galibiyeti sonrası, takımın geleceği adına 4 önemli karar aldı...

Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak. Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao’nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde. Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek.

Bu sezon saha içinde takımın lideri olmasını planladığı Ryan Babel’den beklediği verimi alamayan Fatih Terim, bu görev için Sofiane Feghouli’de karar aldı. Gaziantep maçında bir gol atan ve iki şutu direkten dönen Cezayirli futbolcu bundan böyle Galatasaray’ın en kilit ismi olacak. Terim, fizik kondisyon seviyesi giderek yükselen Feghouli’yi takımdan kesmeyip geçen sezonki formuna kavuşmasını sağlayacak.

YERLİLERE GÖREV

Süper Lig’de geride kalan 11 haftanın 8’inde ilk 11’i tamamen yabancı oyunculardan kuran Fatih Terim, bundan sonra oynanacak maçlarda en az 2-3 yerli futbolcuya şans tanıyacak. Gaziantep’te forma verdiği Ömer, Adem Büyük, Emre Taşdemir ve Ahmet’in mücadele azmi ve aidiyet hislerine tam not veren Terim, ‘Galatasaray ruhu’ diye nitelediği bu ortamın devam etmesi için, bu oyuncuları ilk 11’de oynatmayı sürdürecek.

Sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak bugüne dek beklentilerin altında kaldıkları için Gaziantep’te ilk 11’de oynatılmayan futbolcular, form seviyelerini yükseltmezlerse kenarda beklemeye devam edecek. Gaziantep’te 65. dakikada oyuna giren Jean-Michael Seri ile, sürekli ilk 11’de oynama düşüncesiyle Galatasaray’a gelen Steven Nzonzi ve Emre Mor, sarı kırmızılı takımda da kulübede oturacak.

Kaynak: Hürriyet