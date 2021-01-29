Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için son bir hamle daha yapacak.

Galatasaray, 22 yaşındaki Burundili orta saha için para+satıştan pay teklifi yaptı.

İki taraf arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk fark var. Sarı-Kırmızılı Yönetim bu farkı son görüşmede kapatmak için uğraş verecek.

Genç oyuncu da kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Youssouf bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. (Takvim)



