Fatih Terim Youssouf'u çok istiyor! Galatasaray'dan transfer için son hamle!
Kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mohamed Mostafa'yı katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor'un ön liberosu Youssouf Ndayishimiye'yi takımında görmek istiyor.
Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini çok istediği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için son bir hamle daha yapacak.
Galatasaray, 22 yaşındaki Burundili orta saha için para+satıştan pay teklifi yaptı.
İki taraf arasında yaklaşık 1 milyon Euro'luk fark var. Sarı-Kırmızılı Yönetim bu farkı son görüşmede kapatmak için uğraş verecek.
Genç oyuncu da kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Youssouf bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. (Takvim)