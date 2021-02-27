Fatih Terim: Yönetimi transferlerden dolayı tebrik ederim

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başladık. Kontrolü elimize aldık. Zaten birçok maçta yaptığımız da buydu. Bu zeminde bunu yapabildik maalesef. Gol biraz geç geldi. Kalemizde çok fazla pozisyon da görmedik. İkinci yarı beklediğimiz gibi geçti ama 1-2 tane fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Rakibin geçiş hücumları çok önemli... Biz ileride kalabalık olduğumuz için bu riske girip orayı boş bırakabiliyoruz.

Bugün 15-20 dakika Feghouli'yi oynatmak istedim ama aynı yerden sakatlanmasın diye bunu yapmadım. Yeni transferlerimizden memnunuz. Ocak ayında takdire şayan bir performans sergiliyorlar. Ekibimizi ve yönetimimizi doğru transferlerden dolayı tebrik ediyorum.







