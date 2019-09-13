Fatih Terim yok, umut var!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Kasımpaşa karşısında cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Tecrübeli hoca, mücadeleyi tribünden takip edecek, soyunma odasına inemeyecek ve basın toplantısına katılamayacak. Galatasaray, Terim’in görev yaptığı dönemlerde artık bu duruma fazlasıyla alıştı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, cezalar nedeniyle bugüne kadar tam 27 maçta kulübesinden uzakta kaldı. Aslan bu maçlarda 16 kez galibiyete uzanırken , 11 sınavda puan kaybı yaşadı, 7 beraberlik, 4 yenilgi elde etti.

Oyuncuların teselli hedefi

Sadece geçen sezonu bile 13 maçlık cezayla tamamlayan Terim, böylesine ağır yaptırımlarla karşılaştığı her sezonda, Galatasaray’a şampiyonluk kupası kazandırmayı da başardı. Sarı-Kırmızılı futbolcular da bu bilinçle sahaya çıkarak, hocalarına en güzel teselliyi 3 puanla vermeyi hedefliyor. Hafta boyunca Florya’da yapılan çalışmalarda oyuncuların hırsı ve mücadelesi, Terim’i en çok memnun eden detay olarak dikkat çekti.

Fenerbahçe maçında yok

Kayseri maçı sonrası Fatih Terim sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç ve 19 bin lira ceza almıştı. Sarı- Kırmızılılar’ın itirazını görüşen Tahkim Kurulu, Terim’in cezasının 3 maç ve 13 bin lira olarak düzeltilmesine karar verdi. deneyimli teknik adam Fenerbahçe derbisinde de kulübede olamayacak. Aynı maçta rakip taraftara yönelik hareketi nedeniyle 3 maç men ve 19 bin 500 lira ceza alan antrenör Ümit Davala’nın cezası ise onandı.

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