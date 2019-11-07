Fatih Terim: Yazık! Utandık!

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var. O da yazık. Utandık. İlk defa 10 dakikada 3-0'la başladık. Çok uzun zamandır bir takım mesajlar veriyordum. Hem içeriye hem dışarıya... Söylediklerim dışında söyleyemediklerim de var. Mağlubiyet olabilir ama bugünkü yenilgide mücadele yok, söylenecek de çok fazla şey yok. 9 tane maçımız var. Her oyuncuya da Ocak ayına kadar ihtiyacımız var. 10 dakikada 2-0'la, 3-0'la başlarsanız söylenecek tek şey oluyor, o da "Yazık".

Fatih Terim'in genel basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

10-15 senede böyle şeyler yaşıyoruz herhalde. Real Madrid'e de yenilirsin ama bu şekilde değil. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var.

Real Madrid bu akşam çok iyiydi ama karşısında da ona direnmeyen mücadele etmeyen bir takım vardı. Biz de onların işini kolaylaştırdık. Mağlubiyetin ilk sorumlusu benim. Bazı yapmak istediklerimiz için beklemek zorundayız. Biz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz ama geleceğine yatırım yapmalıyız. Sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için bugün bunları konuşuyoruz.



