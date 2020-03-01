Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonunda birlikte röportaj verdi.

Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Fatih Terim:

Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla stüdyodakiler maç kritiğini bizim yerimize yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik.

Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman.

Ümit ediyorum ki ülkede herkes aynı dili konuşur, her platform. Başka bir Türkiye yok. Muhalefeti, iktidarı herkes ama herkes artık ortak bir dile kavuşmalı.

Hamza Hamzaoğlu:

Maçların bir önemi yok şu anda. Galatasaray kazandı tebrik ediyorum.

Oyuncularımız oynadı, mücadelelerini verdiler. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik.

Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte milli takıma hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız mücadele etti ama hep beraberiz.

Artık düşmanlığı, her şeyi kenara bırakalım. Kötü günlerde olduğu gibi iyi günlerde de birlikte olalım. Bu vatan, bu evlatlar bizim. Her zaman sahip çıkalım. İyi günlerinde de.