Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu’ndan birlik ve beraberlik çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0’lık skorla galip geldikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’yla birlikte çıktı. İki teknik adam, İdlib’te şehit düşen askerlerimiz için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Terim, yaptığı açıklamada, “Maç oynandı bitti, günün anlam ve önemi dolayısıyla maç kritiğini bizim yerimize yorumcular yaparlarsa seviniriz. Biz üzüntümüzü bu şekilde dile getirmek istedik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, kolay bir şey değil. Yan yana durmamız taraftarıyım, safları sıklaştırma zamanı. Tam o zamandır bu zaman. Ümit ediyorum ki ülkede herkes aynı dili konuşur, her platform. Başka bir Türkiye yok. Muhalefeti, iktidarı herkes ama herkes artık ortak bir dile kavuşmalı” sözlerini sarf etti.

‘Zor günlerde bir araya geliyoruz’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, “Hep zor günlerde bir araya geliyoruz, artık iyi günlerde de birlikte olmalıyız. Biz hocamla birlikte Milli Takım’a hizmet ettik, onurla, şerefle bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Rakip olduk, mücadele ettik sahada oyuncularımız da mücadele etti ama hep beraberiz. Acımız büyük. Onların acısından daha büyük bir şey olmadığını, maçların, sonuçların bir öneminin olmadığını dile getirmek istedik. Maçların bir önemi yok şu anda. Galatasaray kazandı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.