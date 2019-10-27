Fatih Terim ve Abdullah Avcı birbirlerinin yanına gitmedi

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maç öncesi merak edilen iki isim Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim oldu. Hatırlanacağı üzere bu ikili geçen sezon şampiyonluk yarışında yine karşı karşıya gelmişler ve istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Bu yaşananların unutulmadığı derbide de kanıtlanmış oldu. İki teknik adam maç öncesi birbirlerine başarılar dileğinde bulunmadılar ve yan yana gelmediler.

Neler olmuştu?

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e sert tepki göstermişti.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Burada gol atmak hakikaten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor. Provokasyon oluyor, herhalde VAR kayıtları da vardır, bakarlar. Çok net söylüyorum, hiçbir zaman da farklı şeyler de söylemedim. Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. Onun için mesafe kat edemiyoruz. Biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz."







