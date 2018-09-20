Fatih Terim varsa her şey tamam!

Galatasaray’da görev yaptığı 3 dönemde 1 UEFA Kupası, 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, başarılarına 4. dönemde de devam ediyor. Geçen sezonun 17. haftasında Tudor’un yerine göreve gelen Terim, sezon sonunda 7. şampiyonluk sevincini yaşadı.

Net bir skorla geçti

Bu sezon Süper Lig’de ilk 5 karşılaşmanın 4’ünden galibiyetle ayrılan Fatih Terim’in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi’nde ise D Grubu’nun ilk maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0’lık net bir skorla geçti. Aslan iki kulvarda da liderlik apoletini taşıyor.

Avrupa’da düşüşteydi

Terim, Galatasaray’ın başında 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Fatih hocanın 3. döneminin ardından Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Tudor yönetiminde Avrupa’da 23 maça çıkan Cim Bom, sadece 3 galibiyet alabilmiş, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşamıştı.

Evde bileği bükülmüyor

Galatasaray, Fatih Terim’in dördüncü döneminde sahasında oynadığı 16 resmi maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılı takım, geçen sezon iç sahada yaptığı 9 müsabakada rakiplerini eli boş gönderdi. Bu sezon da ligde sahasında Göztepe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk sınavından galip ayrıldı.

Tek fire Akhisar maçı

Aslan, Terim’le iç sahadaki resmi maçlarda tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşadı. Bu kulvarda Türk Telekom Stadı’nda 3 maça çıkan Aslan, tek mağlubiyeti yarı finaldeki Akhisarspor maçında gördü.

Gol bile yemiyorlar

Galatasaray, Terim idaresinde sahasındaki son 7 maçta rakiplerine kolay gol şansı tanımadı. Cim Bom, evindeki son 6 lig maçında Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatya, Göztepe ve Alanyaspor’u gol yemeden mağlup etti. Bu süreçte Galatasaray’ın ligde gol yediği tek maç 4-1’lik Kasımpaşa sınavı oldu. Aslan son olarak Lokomotiv Moskova maçında da kalesini kapatarak rakibine gol sevinci yaşatmadı.