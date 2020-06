Fatih Terim: Üzgünüm! Galatasaray seyircisi için de üzgünüm

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Karşılaşma öncesi benim için önemli olanın vazgeçmemek olduğunu söylemiştim. Bugün oyuncularımın ayaklarına ve ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Kazanmamız lazımdı ama yine de saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu oyun mutlu etti. Galatasaray'a yakışan bir futboldu. Biz eksikleri sebep göstermedik. Bazı şeylerin altına sığınmadık. Bazen olmuyor. Nasıl olmadığı da zaten açık. Emin Bayram'a da sevindim. Doğru zamanda koymak önemliydi. Geçen maç koymamıştım. Emin Bayram Türkiye'de en çok hava topu alan oyunculardan biri olabilir.

" Galatasaray her haliyle iyi top oynamaya devam edecek"

Açıkçası yenip 5 puan farkla ilgili çok şey söylemek isterdim ama olmadı. 21 şut atmışız, 36 orta yapmışız. Santrforumuz olmadığı için böyle bir oyunla karşılaşacağımızı biliyorduk. Set çalışmıştık.Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Galatasaray her haliyle iyi top oynamaya devam edecek. Lemina 'Ben oynamaya devam ederim' dedi ama sakatlığı da vardı. Yarın bakılacak durumuna ama çok iyi durmuyor. Falcao oynar mı? Bilmiyorum.

"Bu mücadelenin saygı görmesi gerekir"

Yine de kim oynarsa oynasın, biz bu futbolu pandemi öncesi de oynuyorduk. Olağanüstü bir Galatasaray vardı. Pandemide biz oyuncularımızı sakatlığa kurban verdik, birçok takımın ise sakat oyuncusu geri döndü. Kartlarla cezalılar oldu. Olmayan kararlar oldu! Buna rağmen, bu kadar moral bozukluğuna rağmen bu şekilde mücadele edilmesinin saygı görmesi gerekir. İnşallah böyle oynamaya devam ederiz. Yunus Akgün'ü de sokacaktım ama oyunun momentumu bizim lehimizeydi. Ömer Bayram da çok yorulmuştu. Üzgünüm. Galaytasaray seyircisi için de üzgünüm.









FATİH TERİM'İN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

"Şartlar ne olursa olsun. Muhakkak dışarıdaki futbol kamuoyunun ve bu kadar Galatasaray’ın eksiği olduğu ortamda maçın Başakşehir lehine geçeceğini düşünmesi çok doğaldı. Maç öncesi de söyledim, hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi vazgeçmektir. Oyuncularımın da vazgeçmemesi gerektiğini söylemiştim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir maç oynadılar. Galibiyeti kaçırdık. Net olarak kaçırdık galibiyeti. Futbolu iyi oynamaya çalıştık ve oynadık, bayağı pozisyon bulduk. Değerlendiremedik ancak kazanmak isterdik ki hakikatten burada 5 puanla ilgili bazı şeyler söyleyebilirdik. Ama sahanın içerisinde futbol adına oynanacak olan her şeyi iyi yaptılar. Her sahada top yaptık. Geriye düşmelerine rağmen bırakmadılar. Mecburi ve zaruri hal hariç oyuncu değiştirmedim. Oyunun kontrolünü elimize almıştık ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Son 5 maçı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Bizim için sevindirici taraf Emin’in böyle bir maçta neredeyse hatasız bir şekilde oynaması. Galatasaray’a bunlardan çok lazım. Türkiye'nin belkide havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı ve çok iyi oynadı. Pandemi öncesi herkesin hafızasında kalan Galatasaray’ı herkesin görmesinden dolayı çok sevindim. Kendi kalesinden rakip kaleye kadar oyunu istediği şekilde oynayan bir Galatasaray bırakmıştık. 8’de 8 ile giden bir Galatasaray bırakmıştık. Pandemiden sonra maalesef başlangıç ve 2. maçı söylememe gerek yok. Bütün bunlara rağmen bu reaksiyon büyük takım reaksiyonudur. Onun içinde ben oyuncularımı kutluyorum"

"VAR’ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir"

"Linnes’in sakatlığı çok normal, uzun zamandır oynamadığı için bu tempoda. Hem ilk yarı hem ikinci yarı defansta ve hücumda etkili bir oyun oynadı. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Lemina bacağının ağrıdığını söylemişti maç öncesinde. Oynarken ağrım olduğunda işaret ederim demişti ama devam edemedi. Eğer yumuşak doku zedelenmesi olursa burada biz kendimizi analiz etmemiz gerektiğini söyleriz. Ama birinin ayağı kırılıyor, ötekinin üstüne kaleci düşüyor. Bunun için yapacak bir şey yok. 2 tane net ofsayt var, 20 saniye oynanıyor. Tekrardan VAR’ı tartışmaya açmak gerekir. Bayağı eksikliklerimiz var, cezalılarımız var. 58 gün hiçbir şey yapmadan evde oturan oyuncular tekrardan başladığında muhakkak ki son 8 maç adına fizyolojik olarak önemli hasarlar olacaktır. Çok kolay bir iş değildir. Dengeleri hangi durumda, fizik olarak ideal değiller. Hayatı boyunca oynadığı atmosferin dışında oynuyor, seyirci yok. Bunların hepsinin bu insanların da duyguları var, fizik olarak durdukları süreler var. Tarihler bazen böyle insanları özellikle futbolcuları her an her şeyle karşılaştırabilir durumdayız. Sakatlık, hastalık olacaktır normal bunlar. Şu saatte herkes tatilde olacakken onlar tekrardan döndüler ve herkes hazırlanmaya başladı. Biz bunların zaten hesabını yapıyoruz. O yüzden antrenmanlarımız hem onları bir yerde tutma, hem neşeli antrenmanlar yapmaya hem de bu işten bıkmamalarını sağlamak için uğraşıyoruz. Bundan sonra da sakatlıklar olacak. Çok tatlı geçmeyeceği aşikar. Elimizden geldiği kadar hepimiz uğraşıyoruz"