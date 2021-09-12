Fatih Terim uyardı Emre Kılınç kariyerinde ilk kez duble yaptı

Galatasaray Süper Lig 'in 4.hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. İlk yarıda Galatasaray, Emre Kılınç'ın iki golüyle üstünlük sağladı. 27 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.

Maçın 19. ve 32. dakikalarında gol bulan Emre Kılınç, ilk golünden yaklaşık 3 dakika önce teknik direktör Fatih Terim ile konuşmuştu. Terim ile diyalogundan sonra kaleciye verilen geri pası iyi takip eden Emre ilk golü kaydetti.