Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son günlerde çok konuşulan Avrupa Süper Ligi oluşumu hakkında da konuştu. Fatih Terim, UEFA Başkanı Ceferin'in, "Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers, Galatasaray gibi takımlarda önemli" sözlerinin hoşuna gittiğini belirtirken Galatasaray'ın marka olduğunu ifade etti.

'Zengin olmayanı da oyun dışına itelim, öyle mi!'

Fatih Terim, "Mesele ortadaki pasta ama kim ne kadar pay alacak? Zengin daha da zengin. Zengin olmayanı da oyun dışına itelim, öyle mi! Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının reaksiyonlarını önemsiyorum. UEFA Başkanı Ceferin, futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi. Bu süreçte UEFA Başkanı Ceferin ve FIFA Başkanı Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim"

'Ceferin'in Galatasaray örneği, bu yüzden tesadüfi değildir'

UEFA Başkanının kulübümle ilgili açıklamaları hoşuma gittiğini söyleyeyim. Açıkçası bazen hatırlatmakta yarar var. Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışında da birilerin, Türkiye'den çıkıp zirveye yükselmesini göstermesi açısından tarihi bir eşiktir. O yüzden bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri hiç mağlup olmadan bir UEFA şampiyonudur Galatasaray. Sayın Ceferin'in örneği, bu yüzden tesadüfi değildir. Bu noktada Atalanta, Dinamo Zagreb, Rangers, Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemli"

'Galatasaray, hala Türkiye'nin en büyük markası'

"Biz de bir ders çıkarmalıyız. Her ne kadar zaman zaman bu başarılar, Avrupa şampiyonu olmamız unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp" ifadelerini kullandı



