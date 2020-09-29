Fatih Terim, turu getirecek 11’i bulmaya çalışıyor

Galatasaray’da rota yeniden Avrupa... Bir süredir 4 günde 1 maç temposuyla yoluna devam eden Sarı- Kırmızılılar, haftayı Fenerbahçe beraberliğiyle kapatırken, gözünü tekrar Edirne dışına çevirdi. Perşembe günü İskoçya’da Glasgow Rangers ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı oynayacak olan Galatasaray, bu mücadeleyi de galip tamamlayarak adını grup aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Cim Bom’da zorlu mücadelenin provası bugün yapılacak idmanla başlayacak. Fenerbahçe karşısında ilk 11’de forma giyen isimler yenilenme çalışmasına katılırken, diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı.

Kadro yine değişecek

Takımın yoğun tempoda yorgun düşmesi sebebiyle sık sık kadroda rotasyona giden Fatih Terim, Rangers karşısında da değişiklik düşünüyor. Henüz maç 11’ine karar vermeyen tecrübeli hocanın, başta Falcao ve Feghouli gibi yıldızlarını dinlendirmeyi veya ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı öğrenildi.







