Fatih Terim tüm oyuncularının hazır olmasını istiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana core ve stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda ve rampada kuvvet çalışmasının ardından çabukluk, koordinasyon ve sprint çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın topla yapılan bölümünde pasa yönelik dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı. Özellikle milli ara sonrasındaki yoğun maraton nedeniyle, teknik patron Fatih Terim yedek-as ayırmadan tüm oyuncularının hazır olmasını istiyor.