Fatih Terim takımla gitmedi

Adana Demirspor´un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, önceki gün hayatını kaybetti. Demirdal için dün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar´ın da katılımıyla Asri Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirdal’ın tabutunu Terim, Ağar ve yakınları omuzladı. Demirdal´ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. İlhan Demirdal'ın, Adana'da doğup büyüyen Fatih Terim'in hayatında çok önemli bir yeri olduğu belirtildi. Cenaze töreni nedeniyle Göztepe deplasmanına giden Galatasaray kafilesine katılmayan Terim, daha sonra bireysel olarak İzmir'e geçti.

Tüm gözler onun üstünde

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, bugünkü Göztepe maçının öncesi ve sonrasında yapacağı açıklamalar ise büyük merakla bekleniyor. Tecrübeli teknik adama yakın kaynaklar, hocanın Başkan Mustafa Cengiz'e tepki göstereceğini ifade ediyor. Cengiz'in ise bir kez daha kendisini ağır şekilde eleştirmesi durumunda Terim'le yolları ayıracağı ileri sürülüyor.



