Fatih Terim takımıyla toplantı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün sabah gerçekleşen antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nin aç tığı yarayı sarmaya çalışan tecrübeli hoca, hem Beşiktaş derbisinin önemini hem de bundan sonraki beklentilerini dile getirdi. Terim, oyuncularından bir an önce toparlanmalarını istedi ve artık hem ligde hem de Avrupa’da bir galibiyet serisi beklediğini ifade etti.

Bu arada Terim’in, performansını beğenmediği bazı oyuncuları sert şekilde ikaz ettiği de gelen haberler arasında.