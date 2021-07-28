Fatih Terim: Takımımız elinden gelenin en iyisini yapacaktır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak rövanş maçı öncesi D-Smart'a açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, "Karşımızda önemli bir rakip var. Takımımız elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Gönül isterdi ki biz de ideal kadromuzla veya ideal kadromuza yakın olabilseydik. Gençlerin kazanılmasında böyle maçlar önemli olabilir." ifadelerini kullandı.

"Bir insanın kendi adına stadyum olması onur verici"

Terim son olarak, "Bir insanın kendi adına stadyum olması onur verici bir durum. Yaptığımız bir şeylerin doğru olduğunu gösteriyor bana. Gurur veriyor, hoşuma gidiyor. Maçlarımız var, oyuncularımız geldi, yeni bir şekle bürünüyoruz. Güzel bir gece olsun" şeklinde konuştu.