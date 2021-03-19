Fatih Terim: Takımıma yakıştıramadım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça neredeyse 1-0 mağlup başladık. Olacak bir pozisyon değil. 90 dakikada bir takımın başına gelebilecek her şey geldi başımıza bu akşam. Sonra oyunu kontrol altına aldık. Şahane de bir gol attık. Etebo pası atsa Emre'ye, 3. gol olabilirdi. Ama o düz gitmeyi tercih etti. Sonra yine durup dururken 2. golü yedik. İlkini beğenmediler herhalde... İkinciyi de yedirdiler. Sonra yine komik bir golle 3. golü yedik. Bir deeksildik. 10 kişi kaldık.

Hakem de orada direkt penaltı veriyor. 1 metre dışarıda pozisyon. o kadar hazır ki, "Bir şey olsa da versem" diye... Oyun da zaten sonra koptu. 4. golü de yedik. Olmadı. Maalesef bu kadar teknik oyuncuların, bu hataları yapması diğer oyuncuların da bunun altından kalkabilecek gücü bulamamalarına sebep oluyor. Biz biraz kırılgan bir takımız. Ben de olsam benim de moralim bozulur. olmadık bir yerde kaybettik. Yakıştıramadım benim takımıma...

Çünkü oyuna baktığınıza 10 kişi kalıncaya kadar sorun yok. 3-3'ten sonra da her şey olabilirdi ama 10 kişi kaldıktan sonra oyuncu değişiklikleri işe yaramadı. Oyuncularımı hiç bir zaman suçlamam. Hatalarını yüzlerine söylerim. Bugün olanları yakıştıramadım onlara, incittiler bizi.

Galatasaray yenilince üzülenlere üzülüyoruz. Sevinenlere üzülmüyoruz. Çok maç var ama büyük avantajı kaçırdık. Son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek, her maçı kazanmak zorunda oluruz.











