Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bugün 900. maçımmış, resmi olarak. Ciddi bir rakam. Hazırlık maçları ve turnuvaları saymadan. Allah herkese nasip etsin. Bu 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, çünkü hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım. Son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim.

Son maçımıza geldik. Benim de, oyuncularımın da, Galatasaraylıların da istemediği ve beklemediği bir yerde bitiriyoruz ligi. Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte zorlandığım birçok şey yaşadık. Tüm bunları aşmak için, yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretimler yapmak için de hazırlanacağız.