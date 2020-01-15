Fatih Terim son dakikada çıldırdı, kulübeyi terk etti

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 90+3. dakikasında Sarı Kırmızılılar Emre Mor'la öne geçti.

Ancak Emre'nin golünden önce Adem Büyük'ün Rizeli savunmacı Burak Albayrak'a yaptığı müdahale VAR'ın devreye girmesine sebep oldu. Halis Özkahya'nın saha kenarında pozisyonu izleyip golü iptal etmesi ise Terim'i adeta çıldırttı.

Hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki gösteren Fatih Terim, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

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