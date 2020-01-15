Fatih Terim son dakikada çıldırdı, kulübeyi terk etti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kuapsı son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanında 1-1'lik skorla avantaj elde ederken, teknik direktör Fatih Terim ise VAR'ın iptal ettiği son dakika golünün ardından küplere bindi.
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 90+3. dakikasında Sarı Kırmızılılar Emre Mor'la öne geçti.
Ancak Emre'nin golünden önce Adem Büyük'ün Rizeli savunmacı Burak Albayrak'a yaptığı müdahale VAR'ın devreye girmesine sebep oldu. Halis Özkahya'nın saha kenarında pozisyonu izleyip golü iptal etmesi ise Terim'i adeta çıldırttı.
Hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki gösteren Fatih Terim, maçın bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
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