Fatih Terim sitem etti: Avrupa maçını böyle oynayamazsınız!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya’nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa’ya veda etti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sitemkar konuştu. Hiç yapmadıkları kadar pas hatası yaptılarını ifade eden Terim, "Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama olmadı. Ardından başka bir oyuna geçtik, onu da çok iyi oynayamadık." dedi.

'Avrupa maçını böyle oynayamazsınız'

İyi bir takımla oynadıklarını ve hatalardan dönüş olmadığının altını çizen deneyimli hoca, "Daha önce de söyledim. İyi bir takımla oynuyoruz. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda." ifadelerini kullandı.

'Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık'

Belhanda'nın transferi ile ilgili değerlendirme yapan Terim, "Gitmek isteyen varsa gider. Biz Galatasaray takımıyız. Belhanda gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Herhalde bir bildiği vardır. Zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor. Yok Arap ülkelerine gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Satma konusunda becerili olamadığımız çok açık. Bunu söyleyince birileri anılıyor ama bu kabul edilir bir şey. Sadece almak değil, satmak da önemli. Bu çok açık bir durum ve başarılı olmalıyız." diye konuştu.

'Çok üzgünüm'

Çok üzgün olduğunu belirten başarılı hoca ''Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı. Galatasaray, kendi kuruluş gününde Avrupa'da başarılı olma amacına uygun şekilde başarılı olmalıydı.'' dedi.

'Kimse transfer yapmamak için özen göstermez'

Terim, transfer hakkında sorulan soruya ise şu cevabı verdi: "Arkadaşlar, size şunu söyleyeyim. Kimse transfer yapmamak için özen göstermez. Çalıştık, olmadı. Bundan sonra ne olur? Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız biz. Oradan yönetime herhangi bir demenin manası yok. Uğraştılar ama olmadı."