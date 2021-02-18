Fatih Terim: Şampiyonluk yolu Alanyaspor maçından geçiyor

Sarı-Kırmızılı ekipte, iki günlük iznin ardından Süper Lig'deki Alanyaspor deplasmanı hazırlıkları başladı. Teknik direktör Fatih Terim, çalışma öncesinde öğrencileriyle kısa bir görüşme yaparken, zorlu mücadelenin önemine değindi. İki sezondur üst üste kupadan elendikleri, ligin de ilk yarısında kendi evlerinde mağlup oldukları Alanyaspor'dan artık rövanşı almaları gerektiğini özellikle vurgulayan Terim, "Bu maç artık bizim için bir güç testi ve prestij anlamı taşıyor. Elbette hem rakiplerimiz hem de biz bundan sonra yine puan kayıpları yaşayacağız. Ancak bu maç, onlardan biri olmamalı. Bu kez iş kazası istemiyorum. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. İyi konsantre olmalıyız ve sadece 3 puana odaklanmalıyız. Şampiyonluk yolu bu tip maçlardan geçiyor. Bunlar kırılma noktaları olabiliyor. Orada alacağımız bir galibiyet psikolojik olarak bizi yarışta öne geçirecek" diye konuştu.

Antalya'ya erken gittiler

Günü salonda hafif tempoda bir çalışmayla tamamladıktan sonra kamp için Antalya'ya hareket eden Galatasaray'da, zorlu maçın taktik provası ise bugün Belek'te gerçekleşecek. Takımı zorlu deplasmana erken götüren Terim, Alanyaspor karşılaşmasında sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'i bugünkü idmanda deneyecek. Ekibiyle birlikte rakip analizini tamamlayan Fatih hoca, belirlediği maç planını da bu çalışmada oyuncularına tek tek anlatacak. Terim'in özellikle savunmadan pres altında çıkış ve rakibe üçüncü bölgede baskı üzerinde takımına detaylı provalar yaptıracağı öğrenildi.



