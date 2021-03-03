Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Galatasaray'da başarının en büyük mimarı hiç kuşkusuz teknik direktör Fatih Terim... Şampiyonluğa kilitlenen tecrübeli hocanın Florya'ya kamp kurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'la yatıp Galatasaray'la kalkan Terim'in haftanın 2-3 günü evine gitmeyip tesislerde kaldığı belirlendi. Ailesini bile ikinci plana atan başarılı teknik adam şampiyonluk için ekstra mesai yapıyor. Terim sürekli rakiplere ve bir sonraki maça çalışıyor.

KAPTAN EŞLİK EDİYOR

Terim'e bazı günler kaptan Arda Turan'ın da Florya'da eşlik ettiği belirtiliyor. Geçen yıldan bu yana kamp sistemini kaldıran Fatih Terim'in kararıyla futbolcular maçlardan önce tesislerde kalmak yerine evlerine gidiyor. (Takvim)



