Galatasaray’da artık Radamel Falcao transferinin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildi. Kolombiyalı golcünün bir iki gün içerisinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu transferi büyük heyecanla bekleyen isimlerin başında kuşkusuz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geliyor. Tecrübeli hoca, Falcao’nun sadece gol ve asistlerle değil, takım oyununa katkısıyla da, özellikle arkasındaki Babel, Belhanda ve Feghouli üçlüsünün verimini en yüksek seviyeye taşıyacağına inanıyor.

Efsanelere özel paylaşım

Son yılların en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi, bu operasyonu da adına yakışır dünyaya tanıtmak istiyor. Bu doğrultuda Falcao’ya Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. Törene giriş, Galatasaray Store’dan alışveriş yapıp fişini getiren herkese ücretsiz olacak. Falcao’nun imza töreni öncesinde stadın içindeki Galatasaray Müzesi’ni gezip kulübün efsaneleriyle fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşması da planın detayları arasında.

9 numaralı forma hazır

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Galatasaray’da 9 numaralı formayı giyecek. Sarı-Kırmızılı takımda son olarak Eren Derdiyok bu formayı taşımıştı. Kulüp bu transfer için yüzbinlerce forma siparişi verdi. Sadece Türkiye değil, dünya çapında yapılacak satışlarla birlikte Falcao’nun maliyetinin tamamının karşılanması hedefleniyor. Oyuncunun yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro’luk bölümü de sponsor desteğiyle ödenecek.