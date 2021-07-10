Fatih Terim PSV maçını stadyumda seyretti
Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında Galatasaray'ın rakibi olan PSV Eindhoven, hazırlık maçlarına devam ediyor. Önceki iki maçı farklı kazanan PSV, son olarak Osnabrück ile 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim ise Kasımpaşa maçı öncesinde karşılaşmayı bilgisayardan takip etti
Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV Eindhoven, hazırlık maçında Osnabrück ile golsüz berabere kaldı. PSV Eindhoven'ın bu provasını Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde stadyumdan takip etti. Terim maçı bilgisayardan izlerken bu naı kameralara takıldı.
PSV Eindhoven ile Galatasaray 20 Temmuz akşamı ilk maçta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.