Fatih Terim PSV maçını stadyumda seyretti

Galatasaray 'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV Eindhoven, hazırlık maçında Osnabrück ile golsüz berabere kaldı. PSV Eindhoven'ın bu provasını Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde stadyumdan takip etti. Terim maçı bilgisayardan izlerken bu naı kameralara takıldı.

PSV Eindhoven ile Galatasaray 20 Temmuz akşamı ilk maçta Hollanda'da karşı karşıya gelecek.