Yönetim ile Fatih Terim her ne kadar olağanüstü toplantıda bir araya gelip “Sorun yok” mesajı verse de soğuk rüzgarların uzun süredir estiği ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi’nden Nevzat Dindar’ın haberine göre, bir flaş gelişme de stattaki restoran işletmesiyle ilgili yaşandı. TDeneyimli teknik adamın, kendisine “Sicili bozuk” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restoran’ın bir şubesinin Türk Telekom’ Stadı’nda bulunmasına tepki gösterdiği, başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın ise yapılan kontratı öne sürerek, “Bir şey yapamayız” cevabını verdiği belirtildi.

Derbi yemeğinde pizzayı seçti!

Terim’in de bunun üzerine, “Paranız yoksa siz onları stattan çıkarın, ben tazminatını öderim” dediği ileri sürüldü. İşte yönetim ile Fatih hoca arasında iplerin gerilmesine yol açan gelişmelerden birinin bu olduğu iddia ediliyor. Diğer iddia ise derbide yaşananlarla ilgili. Cezası nedeniyle locada olan Terim’in Divan Restoran’da yemek yemek istemediği ve yeni sponsorlardan Terra Pizza’ya ait pizzaları ekibiyle yediği şeklinde.

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