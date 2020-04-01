Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'da devre arası transfer döneminde başlayan gençleştirme çalışmaları yeni sezonda da devam edecek. Onyekuru, Saracchi gibi isimleri devre arası transfer döneminde kadrosuna katan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transfer için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi Galatasaray yönetimiyle görüştüğü ve anlaşma sağladı.

Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.



