Fatih Terim: Oyunu koparacak golü atamıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

"Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre."

"İlk yarı kötü bir gol yedik. Rakibi umutlandırdık. Bazı oyuncularımızın düşeceği belliydi. Son 10 dakika tamamen koptu oyundan. Bu arada klasik olarak hata yaparak bir gol yedik."









"Oyunun buraya gelmemesi lazım"

"Oyunun buraya gelmemesi lazım. İlk yarıdaki oyunun, pozisyonların net golle sonuçlanması lazım ki rahat edesiniz. Kaybedebilirdik de... Böyle bir maçta öne geçiyorsunuz, 3 puanı almalıydık. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu."

"Geçen seneden beri oyunu koparacak golü atamıyoruz. 2 gol hiçbir zaman rakibin umudunu bitirmez. Çünkü 1 gol onu hemen umutlandırır. Başaramadık. Gençlerimizin oynadığı iyi oyunun süresini fazlalaştıracağız. Bu kadar kolay maçları da zor hale sokmayacağız."