Fatih Terim oyuncularına tek tek seslendi: Bu hatalara inanamıyorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Trabzonspor deplasmanının dönüş yolculuğunda, maç boyu yapılan hataları oyuncularına izletti. Özellikle geri dönüşlerde yaşanan problemler, kademe ve pozisyon alma hatalarına çok öfkelenen tecrübeli teknik adam, "Bu hatalara inanamıyorum. Bu kadar kolay gol yersek, istediğin kadar at, bir şey değişmez. Üstelik hep çalıştığımız yerlerden benzer goller yedik. Artık bunlara bir dur dememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trabzon maçı öncesi özellikle savunma çalışmaları yaptıran Terim'in, Avrupa Ligi'ndeki Lazio karşılaşması için de benzer bir çalışma yaptıracağı öğrenildi.

Eleştirdi ama yüklenmedi

Terim'in, hatalar nedeniyle takımını eleştirmesine rağmen, oyuncuların üzerine fazla gitmemeyi tercih ettiği, Lazio maçında yaşanması muhtemel özgüven problemlerinin önüne geçmeye çalıştığı bildirildi. Basın toplantısında, "İlk yarıdaki oyunu istiyorum" vurgusu yapan Fatih hocanın, takım temposuna ayak uyduramayan oyuncuları yavaş yavaş kadrodan temizleyeceği ve bu açıdan ocak ayında yapılacak ara transfer operasyonuna büyük önem verdiği de, gelen haberler arasında.

Metin Karabaş