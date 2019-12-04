Fatih Terim: Oyuncularım formayı almak istemediklerini gösterdiler

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

Tuzlaspor'un iyi oynayıp, iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Galibiyeti hak ettiler. Özeti bu maçın...

Oyuncular sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler. Sahaya çıktıkları zaman bu formayı almak istemediklerini gösterdiler. 'Böyle oldu, şu kadar gol kaçırdık' demenin alemi yok Sadece Tuzla'yı tebrik etmek lazım. Esas önemli olan konu, şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmalarını isterdim. Emin iyiydi ama diğerleri 'Bugün bir an evvel bitsin' diye bir 90 dakika geçirdiler.

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Fatih Terim'in maç sonu genel basın toplantısı açıklamaları:

Galatasaray, rakibi kendi sahasına kapatır ve kontrataklara en az oyuncuyla hazır olur. Bu da pozisyonlar bulmanızı sağlar. Galatasaray budur ama bugün çok fazla pozisyon bile bulamadık.

Neredeyse bazı oyuncular 'Bana bu formayı niye verdin?' diyecek durumdalardı...