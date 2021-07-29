Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri PSV maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ömer Bayram’ın taraftarlar tarafından eleştirilmesine de değinen tecrübeli teknik adam, ''Taraftar ufak bir çıkış yaptı ama bu doğru değil.'' dedi ve ekledi:

"Ömer’e taraftarlar frikikten dolayı tepki gösterdi herhalde ama doğru bir şey değil. Kötü niyetli bir şey yapmadı. Tabii ki yanında duracağım. Bunlar bizim oyuncularımız. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herkes Aytaç’ın atmasını istedi galiba, atsaydı Aytaç. Ömer’in vurduğu gol olsaydı kimse tepki gösterir miydi. Taraftar ufak bir çıkış yaptı ama bu doğru değil. Hepsi bize lazım maç sonuna kadar. Morallerini yüksek tutarak iyi oynamalarını sağlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.







