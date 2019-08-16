Fatih Terim öğrencilerine başarılar diledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bel fıtığı ameliyatı sonrası sahalara geri döndü. Denizlispor deplasmanı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda takımının başında yer alan tecrübeli çalıştırıcı, son taktikleri ve beklentilerini oyuncularına iletti. Terim’in kısa sürede idmana çıkacak duruma gelmesi, oyuncuların yüzünü güldürürken, deneyimli teknik adam kafileye ise katılamadı. Hem ağrılarının tam olarak geçmemesi hem de geçen sezondan kalan cezası sebebiyle kulübeye giremeyecek olması, doktorların da tavsiyesiyle Terim’in İstanbul’da kalmasına yol açtı.

Rehabilitasyona devam

Terim, burada rehabilitasyon sürecine devam edecek. Takım İstanbul’a döndükten sonra, Terim yine yoğun programına kaldığı yerden devam edecek. Gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda Konyaspor’la oynanacak ikinci hafta maçında ise Fatih hoca takımının başında yer alacak.