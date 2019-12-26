Fatih Terim neşteri vurdu! İşte gönderilecek isimler

Galatasaray’ın devre arasında yapacağı takviyeler birer birer belli olurken, gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Özellikle yabancı kontenjanında yer açması gereken Sarı-Kırmızılılar; Andone ile Luyindama’nın kontratını donduracak.

Fatih Terim'in gözüne giremeyen Seri ve Nzonzi, kulüplerine gönderilecek. Nagatomo ile Mariano’nun da elden çıkarılması planlanıyor. Belhanda da satılabilirse, hem bütçede hem de kontenjanda büyük rahatlık sağlanmış olacak.

Bu haberi de okudular SON DAKİKA! Fatih Terim için kader günü