Günümüzde sporcular ve onların hayatları çok merak ediliyor. Spora nasıl başladıkları ve kariyer basamaklarını nasıl çıktıkları da irdeleniyor. Özellikle spor tarihinde yer edinmiş olan bu önemli isimler genç sporculara da örnek oluyorlar. Türk spor tarihine damga vuran ve dünyada tanınan pek çok başarılı sporcu var. Fatih Terim ise dünyada tanınan önemli isimler arasında yer alıyor. Futbolcu olarak spor hayatına atılan Fatih Terim uzun yıllar teknik direktörlük yapmıştır. İtalya'da da takım çalıştıran Fatih Terim Türkiye A Milli Takımın efsane teknik direktörü olarak bilinir.

Fatih Terim nereli?

Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Yıllarca A Milli Takımda libero mevkiinde oynayan Fatih Terim futbolculuğa Ceyhanspor'de başladı. Çok sayıda gence ilham kaynağı olan Fatih Terim futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak da görev aldı. Büyük bir Galatasaraylı olarak bilinen Fatih Terim Galatasaray 'ın da efsane teknik direktörü olarak biliniyor.

Fatih Terim kaç yaşında?

Adana'nın Türk futboluna kazandırdığı önemli isimlerden bir tanesi olan Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1,72 boyunda olan Fatih Terim aynı zamanda 67 yaşındadır. Futbola yıllarını veren başarılı teknik adam futbol yıllarında libero olarak görev aldı. Önemli başarılara imza atarak futbol tarihinin en bilinen isimlerinden birisi oldu.

Fatih Terim hangi takımlarda oynadı?

Fatih Terim futbol kariyerine Ceyhanspor ile başladı. Sonrasında Adana Demirspor ve Galatasaray futbol takımlarında forma giydi. Galatasaray'da 11 yıl kadar forma giyen Fatih Terim'in çoğu kez adli olayların içinde kaldığı da bilinmektedir. Birkaç defa tutukluluk da yaşayan Fatih Terim 1985 yılı itibari ile futbolu bıraktığını açıkladı. Fatih Terimin futbol kariyeri kısa sürerken sonrasında teknik direktörlük kariyeri başladı. Bu alanda uzun yıllar Türk futboluna hizmet verdi.

Fatih Terim 2021'de hangi takımda teknik direktör?

Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Fatih Terim futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak görev aldı. Uzun yıllar farklı takımları çalıştıran Terim aldığı başarılar ile takımları üst liglere çıkarmayı başardı. Galatasaray futbol takımında 11 yıl top koşturan Fatih Terin günümüzde de Galatasaray futbol takımını çalıştırmaktadır. Terim Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiriyor.

Fatih Terim'in maaşı Ne Kadar?

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca önemli işlere imza atan Fatih Terim Türkiye genelinde en çok kazanan teknik direktörler arasında yer alıyor. Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim Türkiye'nin de en çok kazanan teknik direktörü unvanına sahiptir. Başarılı teknik adam Fatih Terim'in yıllık ücreti 18 milyon TL olarak açıklandı. Teknik direktörlerin maaşları kulüp politikalarına ve teknik direktörün başarısına göre değişiklik göstermektedir.

Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyeri

Fatih Terim' Galatasaray'da 11 yıl top koşturdu. Başarılı bir performans sergileyen Terim Türkiye 19 yaş altı milli takımında 7 maça çıktı. Türkiye 21 yaş altı milli takımda 10 maça çıkan Fatih Terim Türkiye A Milli Takımında ise 51 maça çıkarak 2 defa gol atabildi. Fatih Terim 1987 yılının Eylül ayında MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptı.

Fatih Terim'in spor kariyeri

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe başlayan Fatih Terim 1989- 1990 sezonunda 2. Lig takımı olan Göztepe 'yi çalıştırdı. 1990 yılında Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımını çalıştıran Fatih Terim 1996 yılında Galatasaray teknik direktörü oldu. Bu dönemde önemli başarılara imza attı. Sonrasında A Milli Takımı teknik direktörlüğü yapan Terim önemli başarılara kavuştu.