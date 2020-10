Fatih Terim: Nerede kalmıştık

Sarı-Kırmızılı kulüpte verilen birlik beraberlik mesajları, ilk etkilerini Florya'da gösterdi. Transfer döneminden bu yana hocayla yönetim arasında yaşanan ve son dönemde karşılıklı açıklamalarla ayyuka çıkan kriz, kulüp binasındaki toplantıyla bastırıldı. Bu görüşme sonrası çıktığı ilk idmanda takımını etrafında toplayan Fatih hocanın ilk sözü, "Nerede kalmıştık" oldu.

'Bahane duymak istemiyorum'

Futbolcularına sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini tekrar anlatan Terim, "Daha yapacak çok işimiz var. Herkes kendine gelsin. Yol kazası, formsuzluk, eksiklik vesaire bahaneler duymak istemiyorum. Ligin çok başındayız. Kazanılacak, kaybedilecek çok puan var herkesin önünde. Ama şundan emin olun ki, bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum" diye konuştu.

Rakip analizine başladılar

Daha sonra antrenmana devam edilirken, Terim'in yardımcısı Levent Şahin'in, performans ve analiz ekibiyle birlikte Ankaragücü'nü mercek altına aldığı ve detaylı bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Fatih hoca, kritik maçın taktiğini ve 11'ini bu rapora göre güncelleyecek. Bugünkü idmanda da Ankaragücü mücadelesine yönelik provaların başlayacağı bildirildi. Kaleci antrenörleri de yine ilk 11'de şans bulması beklenen Okan Kocuk'u bu maça özel olarak hazırlıyor.

Fatih hocayı Albayrak düzeltti!

Kulüp binasında yapılan toplantı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in paylaştığı Twitter mesajında, "Herşey yolunda" ifadesi yer almıştı. Dil bilgisi kurallarına göre ayrı yazılması gereken "Her şey" ifadesini bitişik yazan Terim'i, dünkü paylaşımıyla Abdurrahim Albayrak düzeltti! Florya'da dün sabah yapılan idmanda poz veren Albayrak, o kareyi, "Her şey yolunda" ifadesiyle paylaştı.