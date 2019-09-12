Fatih Terim neden ceza aldı?

Son dakika gelişmesi... Fatih Terim'in Kayserispor-Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardıdan PFDK, Terim'e 4 maç müsabakalardan men cezası vermişti. Galatasaray tarafından Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz sonucu Kurul, Terim'in cezası 3 maça indirildi. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde takımımın başında görev alamayacak.

Fatih Terim'in ceza almasına sebebiyet veren sözleri...

Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek'

"Çok renkli, elektrikli, giden-gelen, seyri güzel bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum. Galatasaray takımı böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin de... Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene örgütlü amatör ve organize işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. "Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. "Galatasaray 2 maç kazanamadı, hiç yabancı konusu var mı? Aklıma geldi. Mesela kazanalım şimdi yabancı konusu yeniden gündeme gelir.''

'Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz'

"İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını birgün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir ama siz bunu böyle hazırlarsanız. Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular. Galatasaray'ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlarsanız 'organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Herhalde benim amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında bütün olmak lazım. İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız. Bakın tüm maçlara. Bugün mesela maçta Galatasaray adına bir şey yok ama öyle bir şey var ki, emek boşa, bu kadar mesai, ömür tüketme, fedakarlık, mücadele boşa sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışılıyor."

Terim yokken Galatasaray zor kazanıyor

Geçtiğimiz sezon olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 7 maça ceza alan Terim, uzun süre takımın başında olamamıştı. Bu süre zarfında Galatasaray, ligde Kayserispor'u 3-0, kupada ise Keçiörengücü'nü 2- mağlup etmişti. Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Aslan, Konyaspor'la 1-1, Rizespor'la 2-2, Başakşehir ve Keçiören'le 1-1 berabere kalmıştı.

Terim'in 7 maç ceza aldığı Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı.

Ardından Başakşehir maçının ardından rakip takım kulübesindeki olaylar nedeniyle 3 maç ceza alırken, takım Sivasspor'a 4-3, Denizlispor'a ise 2-0 kaybetmişti. Akhisar Süper Kupa Finali ise Sarı Kırmızılı ekibin 1-0 lehine sonuçlanmıştı.

Terim'in 3 maç ceza aldığı Başakşehir maçının ardından Galatasaray, 2 mağlubiyet , 1 galibiyet almıştı.







