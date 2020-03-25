Fatih Terim; ne zaman, nerede, kimden?

Galatasaray'da hala corona virüs şoku yaşanıyor. Fatih Terim'in, kişisel sosya medya hesabından test sonucunun pozitif olduğunu açıklamasının şoku yeni yeni atlatılırken, futbol takımı ve idari personelde virüse rastlanmaması küçük bir teselli oldu. Bununla beraber, cevabı merak edilmeye başlanan sorular da var. En önemlisi ise şu; Fatih Terim virüsü ne zaman nerede kimden aldı?

Yurt dışına çıkmadı

Terim; uzunca bir süredir yurt dışına çıkmıyor. Bilindiği üzere sadece takımla birlikte yurt içindeki deplasmanlara gidiyordu. Kaldı ki, Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart'ta açıklandı yani Galatasaray o tarihten sonra sadece Beşiktaş derbisine çıktı.

Ailesinden bile uzaktı

Terim de ilk vakanın açıklandığı tarihten itibaren sürekli İstanbul'daydı. Peki, Aslan'ın hocası bu süreçte kimlerle yakın temasta bulundu. Öncelikle hemen altını çizelim, Terim bu süreçte kendi ailesinden uzaktı. Kızları, damadı ve torunlarının yanı sıra eşi Fulya Terim de yurtdışındaydı. Fulya hanım, Fatih hocanın rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla Amerika'dan geldi.

Ya Florya'da ya evinde

Yine aynı süreçte Fatih hoca herhangi bir tanıtım, toplantı, organizasyon ya da etkinliğe katılmadı. Yani kalabalık ortamlarda çok bulunmadı. Zaten Beşiktaş derbisi arefesinde olduğu için zamanının büyük bölümünü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçirdi. Hatta son taktik idman, kamp, maç öncesi hazırlığı derken önceki hafta sonunun tamamı Florya'da geçti. Onun dışında da sürekli evdeydi.

İdman bile yaptırmadı

Terim, derbi sonrasındaki günlerinde de izole yaşamına devam etti. Teknik adam, Beşiktaş maçı sonrası takıma 2 gün izin verdi. Çarşamba yapılması gereken idmanı son anda iptal etti. Perşembe günü de spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve federasyon başkanları ile yapılan toplantının sonucu beklendi. Yani o gün de Terim ve oyuncuların herhangi bir teması olmadı.

İlk alternatif Albayrak

Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda Fatih Terim için en büyük risk oluşturan unsur Abdürrahim Albayrak ile teması gibi duruyor. Zira derbideki rakip Beşiktaş'ta tüm kadronun testleri negatif çıktı. Terim'in temas ettiği kişiler göz önünde bulundurulduğu Albayrak ile yakınlığı, "Terim virüsü nereden aldı?" sorusuna alternatifleri azaltıyor. Albayrak'ın eşinin yakın süre önce yurt dışından gelmiş olması ve test sonucunun pozitif çıkması da bu olasılığı güçlendiriyor

Seyircisiz maçlar temize çıktı

Bu şartlarda 26.hafta maçlarının oynanmasının enfekte kişi sayısını artırdığı yönündeki tez de çöpe gidiyor. Zira Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de 26.hafta maçlarına çıkan hiçbir bir takımda vakaya rastlanmaması da o merak edilen kuşkuyu ortadan kaldırıyor.