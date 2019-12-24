Fatih Terim ne dediyse tersi oldu!

Son yılların en kötü performansına imza atan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda. Tecrübeli hoca sezon başından bu yana camiaya birçok söz verdi. Ancak bunların hiçbirini tutamadı.

18 EYLÜL 2019 / BRUGGE MAÇI SONRASI

- Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.

Takım sürekli iyiye değil kötüye gitti... Ligde ve Avrupa'da yenilgiler birbirini izledi.

22 EYLÜL 2019 / MALATYA MAÇI SONRASI

- Zaman lehimize çalışacak. Ligde bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır.

Zaman aleyhte çalıştı. G.Saray zirvenin 10 puan gerisinde kaldı..

30 EYLÜL 2019 / PSG MAÇI ÖNCESİ

- Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybedersek taraftarın gurur duyabileceği şekilde kaybederiz.

Gurur duyulan takımı bir türlü kimse göremedi. Her geçen gün hayal kırıklığı büyüdü.

5 EKİM 2019 / G.BİRLİĞİ MAÇI SONRASI

- G.Saraylı futbolcu kötü mücadele edemez. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Hepiniz görürsünüz.

Aradan 2.5 ay geçti ama hiçbir şey değişmedi. Hatta işler iyiye değil kötüye gitti.

27 EKİM 2019 / BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI

- Bazılarına bugün son şanslarını verdik. 17-18 yaşındaki çocukları sahada görebilirsiniz.

Son kez şans verilenler Göztepe maçında sahadaydı. 17-18 yaşındakiler TV başındaydı!

7 ARALIK 2019 / ALANYA MAÇI SONRASI

- Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bunun üzerine koyacağız.

Bu açıklamadan sonra PSG'den 5 yenildi. A.Gücü ve Göztepe önünde 5 puan gitti.