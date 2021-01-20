Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kornerlerle ilgili çalışmalarımız oluyor. Öncesinde bazı denemelerimiz olmuştu. 2-0'dan sonra diğerinin de denenmsini istedim. Gol olunca da çok sevindim. Uzun yıllar duran toplardan çok gol atınca, böyle bir gol gelince daha çok sevindim.

Ben hiçbir zaman eksikliklerden bahsetmedim. Tabloyu çizdim sadece... Bizim farklı galibiyetimizi anlatmak benim için keyifli olabilir ama birçok sorunla uğraşan Denizlispor için de teknik analize girmek doğru olmaz.

" Jesse'nin de gol atması ayrıca sevindirdi"

Başarılı gerçekleştirdiğimiz hücum aksiyonları yaptık. Hiç gerek yokken gol yedik ama altından da kalkmayı başardık. Jesse'nin de gol atması beni ayrıca sevindirdi. Moral bulacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de 500. gol olmuş, ona da sevindim.

"Arda başka görevleri de yapabilecek kapasitede"

Neredeyse 20 maçtan fazla var. Konuşmak için çok erken. Galatasaray takımı yukarıları sever. Oralara bakar. Muslera'nın dönüşü, Arda'nın jesti çok sevindirici... Arda da bizim için çok önemli bir oyuncu. Hakikaten müthiş bir Arda Turan izliyorum. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. İleride başka görevleri de yapabilecek bir Arda olduğu için de seviniyorum.

Hemen yarın Malatya maçı için tekrardan başlıyoruz.