Fatih Terim, Mesut Özil transferini yorumladı: Çok büyük oyuncu

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Diagne, Belhanda (3), Oğulcan ve Babel'in golleriyle mağlup eden Galatasaray, 2 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer etmek istedikleri oyuncuları açıkladı. İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i istediğinin altını çizen deneyimli hoca, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu Mesut Özil ile ilgili de konuştu.

'Mesut Özil çok büyük bir futbolcu'

Galatasaray'a bir 'Mesut Özil' gelebilir mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Mesut Özil, önemli bir isim ve futbolcu. İsmi de çok büyük bir futbolcu. Bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına, önemli isimler olacağına inanıyorum. Daha 15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak." şeklinde görüş belirtti.









'Falcao, önemli bir isim, marka'

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Radamel Falcao’nun önemli bir marka olduğunu, vereceği her karara saygı duyacaklarını söyledi. Kolombiyalı futbolcuya İspanya’da tedavi olması için izin verdiğini anlatan Terim, "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya’da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya’ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." açıklamasını yaptı.







