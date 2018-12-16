Fatih Terim, maç sırasında kulübeyle iletişim mi kurdu?

Fatih Terim, adını taşıyan Başakşehir'deki stada ilk kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak gelirken kendisi gibi cezalı olan yardımcısı Hasan Şaş ile birlikte karşılaşmayı locadan takip etti. Terim, mücadele öncesi locada Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir süre sohbet etti.

Sabah Gazetesinin iddiasına göre; maçı hem izleyip hem de analiz eden tecrübeli hocanın, laptop aracılığı ile yedek kulübesiyle temas kurarak, gerekli talimatları verdiği öğrenildi.

İletişime geçilmesi yasak!

Eğer bu iddia doğruysa ve TFF Disiplin Kurulu bu durumu tespit ederse, Terim'in kalan 4 maçlık cezasının uzama ihtimali bulunuyor.

Çünkü TFF Disiplin Talimatının 98. maddesine göre; Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara ve yedek kulübesindeki kişilere doğrudan talimat veremezler.