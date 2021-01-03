Fatih Terim locada çıldırdı!

Hakemin vermiş olduğu kararlara da tribünden isyan eden Terim, bir an olsun yerinde duramadı. Zaman zaman oyuncularına da çok kızan Fatih hocanın 1 maç cezası kaldı. Konyaspor deplasmanında yine kulübede olamayacak Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yerine dönecek.