Fatih Terim locada çıldırdı!
Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda mücadeleyi locadan izledi. Tecrübeli hoca, ikinci yarıda özellikle Emre Kılınç’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından çok sinirlendi.
Hakemin vermiş olduğu kararlara da tribünden isyan eden Terim, bir an olsun yerinde duramadı. Zaman zaman oyuncularına da çok kızan Fatih hocanın 1 maç cezası kaldı. Konyaspor deplasmanında yine kulübede olamayacak Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla yerine dönecek.