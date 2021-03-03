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Fatih Terim: Lider geldik, inşallah lider döneriz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zor ve hataya yer olmayan bir maç oynayacaklarını belirten Terim, "Umuyorum 3 puanla döneceğiz. Kolay olmayacak. Lider geldik inşallah lider döneriz. " dedi.

03 Mart 2021, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Lider geldik, inşallah lider döneriz

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her maç ayrı hikayesi olan maç oluyor. Ankaragücü'nün durumu da malum. O yüzden çok ciddi ev yüsek mücadeleyle oynamalıyız. Bariz hatalara hiç yer yok. Umuyorum 3 puanla döneceğiz. kolay olmayacak. Lider geldik inşallah lider döneriz. 


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