Fatih Terim: Lider geldik, inşallah lider döneriz
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zor ve hataya yer olmayan bir maç oynayacaklarını belirten Terim, "Umuyorum 3 puanla döneceğiz. Kolay olmayacak. Lider geldik inşallah lider döneriz. " dedi.
Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Her maç ayrı hikayesi olan maç oluyor. Ankaragücü'nün durumu da malum. O yüzden çok ciddi ev yüsek mücadeleyle oynamalıyız. Bariz hatalara hiç yer yok. Umuyorum 3 puanla döneceğiz. kolay olmayacak. Lider geldik inşallah lider döneriz.