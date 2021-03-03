Fatih Terim: Lider geldik, inşallah lider döneriz

Fatih Terim'in maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her maç ayrı hikayesi olan maç oluyor. Ankaragücü'nün durumu da malum. O yüzden çok ciddi ev yüsek mücadeleyle oynamalıyız. Bariz hatalara hiç yer yok. Umuyorum 3 puanla döneceğiz. kolay olmayacak. Lider geldik inşallah lider döneriz.







