Fatih Terim: Korkumuz yok

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında yarın akşam Paris Saint Germain deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Mario Lemina, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çok fazla eksikle Paris'e geldiklerini belirten Terim, "Futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu 3-4 ay bambaşka diyebilirim. Milli Takımlar dönüşü bir hayli eksik kaldık!" dedi.

Basın toplantısında yapılan açıklamaların tamamı şu şekilde:

Mario Lemina:

Önemli oyuncularımız eksik. Ancak onların yerine de kendisini göstermek isteyen isimler var. Yarın sonucu bekleyip göreceğiz... Ligde hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Sakatlanmadan önceki durumuma ve oyunuma yaklaşıyorum şu anda...

Çok zor anlar geçirdim. Galatasaray'ın sayesinde istediğim gibi oynayabiliyorum. Böyle de devam etmek istiyorum. PSG'ye karşı kazanmak için belirli bir taktik olduğunu düşünmüyorum. Sonuna kadar mücadele etmek zorundayız.

Fatih Terim:

Kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Emin'i alacağız öbür taraftan. Futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda zaman zaman sıkıntı yaşadım ama bu 3-4 ay bambaşka diyebilirim. Milli Takımlar dönüşü bir hayli eksik kaldık!

Galatasaray, dünyanın en büyük organizasyonunda ve en büyük takımlarından biri ile oynuyor. Mücadeleyi bırakmamak ilkesini asla bırakmamalıyız. Bu bizim ilkemiz!

"Eşit şartlarda olsak farklı olurdu"

Haftada 3 maçla buradan geliyoruz. Türkiye'de zor rakiplerle oynadık. PSG ve Real Madrid ile oynadık. Kadro olarak eşit şartlarda olsaydık farklı olabilirdi. Bazı oyunculara daha fazla yük bindi. Bu tablo devam edecek gibi duruyor.

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"Rakipte yıldızlar varsa..."

Elinizde Neymar, Mbappe, Cavani varsa "Hücum nasıl olacak?" diye sorabilir Fransız medyası tabii ki... Bizim de büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz oyuncular yok. Ben kendi futbolculuk ve teknik adamlık kariyerime baktığımda da birçok sıkıntılar yaşamışımdır ama böyle bir süreç çok az görmüşümdür.

"Falcao olmazsa birileri oynayacak!"

Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. 2 kaleci hariç 13 kişiyle geldik. Emin'i de alacağız. Galatasaray'a yakışan mücadeleyi bırakmamaktır. Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, fiziği ne kadar müsait tam bilmiyorum. 90 dakikayı zaten çıkaramaz. Belki 45 dakika... O da olmazsa birileri oynayacak!

"Korkumuz yok"

PSG'nin maçın favorisi olduğunu belirtmek bir kehanet değil. Maça başlamadan kimse kaybetmez. Çıkacağız ve ne olacaksa olacak. Kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa oynamaya çalışacağız ve kazanmaya çalışacağız. Rakip takımın gücü ve kalitesi ortada ama bunu tespit için söylüyoruz. Bir korkumuz yok.







