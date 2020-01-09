Fatih Terim konuştu, Seri ikna oldu!

Sezonun ilk yarısındaki kötü performansı sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Michael Seri'yle ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı.

KALMASINI İSTEDİ

Fatih Terim'in Fildişili yıldızla görüşme yaptığı ve "İkinci yarıda takımır kilit isimlerinden birisi olacaksın. Kalmanı istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Seri'nin bu sözlerin ardından Galatasaray'da kalmaya karar verdiği belirlendi.

LYON İSTİYORDU

Seri'nin ismi başta Lyon olmak üzere birçok önemli kulüple anılıyordu.

Seri ilk yarının son haftasında Antalya önündeki futboluyla alkış almıştı.

Kaynak: Takvim