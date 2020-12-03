Florya'da gözler BAY haftası öncesi oynanacak son maç olan Hatayspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, teknik patron Fatih Terim de ekibiyle beraber rakip analizini tamamladı ve sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Fatih hocanın planı, Kayseri maçındaki iyi oyunu Rize deplasmanında sürdürüp farklı kazanan takımı mümkün olduğunca bozmamak. Bu nedenle iyileşerek oynayacak duruma gelen Covid vakaları arasından Babel ve Arda gibi yıldızların, hatta iyileşse de Falcao'nun yedek kalma ihtimali çok yüksek. Yüksek tempolu oyunu korumak isteyen Terim, yalnızca Belhanda'ya yer arıyor. Merkezde Taylan'ın yanında Faslı yıldızı kullanmayı düşünen Fatih hoca, kanatlarda Feghouli ile Emre Kılınç'ı, forvet arkasında da Emre Akbaba'yı kullanacak gibi görünüyor.

Kamp gibi geçirecekler

Rize'ye karşı hat trick yapan Diagne'nin forması büyük ölçüde garanti altında. Savunma beklerinde de Linnes ile Emre Taşdemir'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Savunmanın göbeğinde ise Marcao'nun partneri yine Donk olacak. Terim, Luyindama ve Saracchi'nin tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyor. Son testleri de negatif çıkarsa, Babel ve Arda ise ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olarak kullanılacak. Ana plan, yine önde baskı, topa sahip olma ve sürekli hücumlarla rakibi bunaltarak hataya zorlamak. Maç sonrası BAY haftasında ise bu oyunu daha da geliştirmek üzere bir antrenman programı uygulanması hedefleniyor.



